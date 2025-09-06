Биолюминесцетные водоросли озарили пляжи Австралии

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этой неделе у берегов Сент-Килда началось редкое и завораживающее шоу - вода засияла ярко-голубым светом благодаря биолюминесцентным водорослям.

Представляем вашему вниманию данное видео: