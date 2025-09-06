https://news.day.az/hitech/1778534.html Биолюминесцетные водоросли озарили пляжи Австралии - ВИДЕО Биолюминесцетные водоросли озарили пляжи Австралии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этой неделе у берегов Сент-Килда началось редкое и завораживающее шоу - вода засияла ярко-голубым светом благодаря биолюминесцентным водорослям. Представляем вашему вниманию данное видео:
Биолюминесцетные водоросли озарили пляжи Австралии - ВИДЕО
Биолюминесцетные водоросли озарили пляжи Австралии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этой неделе у берегов Сент-Килда началось редкое и завораживающее шоу - вода засияла ярко-голубым светом благодаря биолюминесцентным водорослям.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре