Всемирно известная игра впервые получила кооператив - ВИДЕО

В Subway Surfers впервые за 13 лет появился кооператив - в честь коллабы с Brawl Stars, сообщает Day.Az. Игры обменялись контентом: В Brawl Stars - новый Brawl Pass, режим в стиле Subway-забега и скины; В Subway - герои Brawl Stars, соревновательный режим и новые доски. Ивент будет активен до 30 сентября.