Всемирно известная игра впервые получила кооператив

В Subway Surfers впервые за 13 лет появился кооператив - в честь коллабы с Brawl Stars, сообщает Day.Az.

Игры обменялись контентом:

В Brawl Stars - новый Brawl Pass, режим в стиле Subway-забега и скины;

В Subway - герои Brawl Stars, соревновательный режим и новые доски.

Ивент будет активен до 30 сентября.