Жители земли увидят второе лунное затмение этого года

Завтра произойдет второе в этом году лунное затмение.

Как сообщает Day.Az, это полное лунное затмение, которое иногда называют "Кровавой Луной".

Полное лунное затмение происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии, и тень Земли падает на Луну, либо Луна полностью входит в тень Земли. При этом Луна полностью не исчезает, а окрашивается в красноватый цвет.

Полутеневое затмение начнется 7 сентября в 19:28:21, частичное затмение - в 20:27:02, полное затмение - в 21:30:41.

Максимум затмения наступит в 22:11:47. Полное затмение закончится в 22:52:47, частичное - в 23:56:26, а полутеневое затмение завершится в 00:55:00.

Продолжительность полного затмения составит 82 минуты.

Второе полное лунное затмение 2025 года будет наблюдаться в Европе, Африке, Азии и Австралии.

На территории Азербайджана полное лунное затмение можно будет наблюдать с вечера и до полуночи.

Жители страны смогут увидеть "Кровавую Луну" 7 сентября.