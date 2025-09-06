https://news.day.az/world/1778528.html Трамп назвал количество прекращенных им войн Президент США Дональд Трамп назвал количество прекращенных им войн - по его словам, он остановил семь конфликтов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на церемонии подписания указа о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. "Мы остановили семь войн.
Трамп назвал количество прекращенных им войн
Президент США Дональд Трамп назвал количество прекращенных им войн - по его словам, он остановил семь конфликтов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на церемонии подписания указа о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны.
"Мы остановили семь войн. Есть еще одна, которая, как я думал, будет одной из наиболее простых, и это Украина. И ее разрешение получилось немного сложнее", - сказал он.
Глава Белого дома подчеркнул, что конфликт в Украине тоже будет прекращен, иначе "цена за него будет слишком высокой".
Ранее мы сообщали, что Трамп переименовал министерство обороны США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре