Президент США Дональд Трамп назвал количество прекращенных им войн - по его словам, он остановил семь конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на церемонии подписания указа о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны.

"Мы остановили семь войн. Есть еще одна, которая, как я думал, будет одной из наиболее простых, и это Украина. И ее разрешение получилось немного сложнее", - сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что конфликт в Украине тоже будет прекращен, иначе "цена за него будет слишком высокой".

