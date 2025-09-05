В Гяндже сгорела квартира

В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в 4-комнатной квартире общей площадью 300 квадратных метров. В результате внезапно возникшего пожара вместе с имуществом сгорело 130 кв. м.

Пожар был ликвидирован силами МЧС, остальные части дома и соседние здания были защищены от огня.

Во время пожара дымом отравились муж, Э. Мамедов, 1955 года рождения, и его жена, В. Мамедова, 1957 года рождения. Они были госпитализированы.

По факту пожара проводится расследование.

Как сообщили АПА в TƏBİB, 5 сентября около 05:50 в отделение скорой помощи больницы им. Аббаса Саххата были госпитализированы мужчина и женщина.

"Пациентам с диагнозом "отравление дымом" была оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное, и они были отпущены для амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.