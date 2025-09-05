В бакинском суде обвиняемый признал участие в вооружённой группе, связанной с Рубеном Варданяном

5 сентября в ходе судебного разбирательства в Бакинском военном суде были оглашены показания Левона Балаяна предварительному следствию, а также другие относящиеся к нему документы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно показаниям, данным Балаяном в ходе предварительного следствия, он отправился на военную службу в январе 1995 года и до 1998 года служил солдатом в воинских частях, расположенных в городах Шуша, Ханкенди и Ходжалы, номера которых он не помнит. В этот период ему был выдан автомат АКС-74. В воинских частях, где он служил, были размещены произведенные в Российской Федерации тяжелые боевые танки Т-55 и Т-72, а также боевые машины пехоты - БМП-1 и БМП-2. Он отметил, что один из высокопоставленных командиров Левон Мнацаканян (также обвиняемый, в настоящее время находится под арестом - ред.) часто приезжал в воинские части, чтобы проверить боеготовность.

20 сентября 2020 года Балаян был принудительно призван "военным комиссариатом города Ханкенди" на "службу" в составе "вооруженных сил" и в первые дни 44-дневной войны, то есть с 27 сентября по 2 октября, участвовал в боях в составе вооруженного формирования на дислоцированной в районе поселка Суговушан "3-й линии обороны". Батальон, в котором он служил, назывался "Алаша".

В ходе предварительного следствия Балаян сказал, что 1 мая 2023 года присоединился к одному из вооруженных формирований, созданных и финансируемых Рубеном Варданяном на некогда оккупированных территориях Азербайджана. С того времени он получал ежемесячную заработную плату в размере 170 тысяч драмов, то есть 700 долларов США, которая перечислялась на карту банка под названием "Арцахбанк" (действует в Армении - ред.). 20 сентября того же года был задержан азербайджанскими военнослужащими.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.