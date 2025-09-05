Названо количество трудовых договоров в частном секторе ненефтяной отрасли Азербайджана

Количество трудовых договоров в частном секторе ненефтяной отрасли превысило 1 миллион.

Как сообщает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети.

Отмечается, что с 2019 года в этом секторе было заключено почти 470 000 новых договоров, что отражает рост на 87%. В настоящее время на долю частного сектора ненефтяной отрасли приходится более 55% всех трудовых договоров в стране.

Помимо экономического роста и создания новых рабочих мест, важную роль в достижении этих результатов сыграли налоговые реформы. В частности, введение 7-летней системы налоговых льгот, расширение занятости в ненефтяном секторе и повышение прозрачности, стало ключевым фактором этого прогресса, говорится в публикации.