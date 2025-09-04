Благодаря мировому финалу ICPC между вузами могут быть подписаны меморандумы о сотрудничестве

Благодаря мировому финалу 49-го Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC) могут быть подписаны меморандумы о сотрудничестве между вузами и организованы студенческие обмены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат, проректор Университета АDА Фариз Исмаилзаде на пресс-конференции, посвященной мировому финалу ICPC 2025.

"Благодаря этому конкурсу возможны обмен опытом между преподавателями и совместные научные исследования. Также можно проводить совместные конференции. Другими словами, эта платформа открывает возможности для сотрудничества между университетами.

Кроме того, открываются возможности для обсуждения вузами совместных проектов с банками и технологическими компаниями, создания совместных лабораторий и проведения научных исследований. Уверен, что переговоры, проведённые за последние дни, дадут плодотворные результаты, и в будущем будут заключены меморандумы и реализованы совместные проекты", - отметил Ф.Исмаилзаде.