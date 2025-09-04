https://news.day.az/world/1778234.html В Лондоне автобус протаранил толпу пешеходов В центре Лондона двухэтажный автобус въехал в группу пешеходов. Как передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Star, есть многочисленные пострадавшие. На место происшествия направлены бригады скорой помощи и пожарные расчёты.
