В Лондоне автобус протаранил толпу пешеходов

В центре Лондона двухэтажный автобус въехал в группу пешеходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Daily Star, есть многочисленные пострадавшие.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи и пожарные расчёты.