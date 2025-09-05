Вашингтон, Тяньцзинь и армянская оппозиция

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская оппозиция это особая прослойка общества с совершенно неподвижной логикой и замороженным взглядом на мир.

Депутат Тагуи Товмасян поделилась в парламенте своей обеспокоенностью тем фактом, что премьер-министр Никол Пашинян нигде не поднимает тему "армянских пленных". Даже в Вашингтоне, сидя рядом с Дональдом Трампом, он не воспользовался ситуацией, чтобы громко потребовать возвращения сепаратистов и прочих уголовников, задержанных азербайджанской стороной.

Депутат Товмасян не в состоянии понять, что политик, который хочет, чтобы к нему относились серьезно, а не так, как к предыдущим правителям Армении, не может устраивать шоу, да еще находясь в такой солидной компании. Жонглируя фейками, Пашинян поставил бы себя в глупое положение и продемонстрировал, что все подписи и рукопожатия с его стороны не имеют никакого веса. За такими заявлениями, непременно, последовала бы реакция азербайджанской стороны, и не только азербайджанской.

Пашинян не поднял в Вашингтоне вопрос о псевдопленных потому что, во-первых, знает, что в Азербайджане нет армянских военнопленных. Во-вторых, потому что приехал в Штаты договариваться о мире, а не распространять реваншистские нарративы. И, в-третьих, потому что лица, сидящие на скамье подсудимых в Баку, представляют угрозу стабильности и целостности Армении. Почему Пашинян должен разрушать только начавшие строиться отношения с Баку из-за, например, Рубена Варданяна, засланного в регион для свержения действующего в Армении правительства?

На фоне негативного всплеска из-за "неармянского" поведения Пашиняна в Вашингтоне и Китае дала о себе знать и Наира Зограбян, бывший депутат парламента, которая постоянно отсвечивала в европейских структурах в прежние времена, добиваясь негативных решений против Азербайджана. Ее давно не было слышно. Дама ушла на покой, который был жестоко нарушен новостью о закрытии в Азербайджане представительства Красного Креста.

Экс-депутат наряду с другими "поднятыми по тревоге" деятелями бросилась в бой, считая, что сложился удобный момент для нападения на Баку. Армянство очень много потеряло от того, что Дональд Трамп, заняв пост президента США, указал толпе так называемых международных правозащитников на их место, дав понять всем этим международным организациям, специализирующимся на хорошо оплачиваемое шельмование тех или иных стран, что они пустозвоны и дармоеды. После этого эти организации ушли в тень, залегли там, дожидаясь, когда их снова примут в игру. Наезды на Азербайджан прекратились, а армянство и прочие азербайджанофобы потеряли незаменимый инструмент.

Последним кажется, что теперь настал момент, когда они могут снова заявить о себе, а также вернуть на арену различные фонды и структуры, которые прежде неплохо крутились, подпитываясь, в том числе и за счет диаспоры.

Нынешняя истерия связана, как мы уже отметили, с закрытием бакинского офиса МККК. Закрыт он был по причине отсутствия необходимости в его присутствии в стране. Армянские реваншисты подняли вой вовсе не из-за сокращения штата МККК, а с целью привлечь внимание к "военнопленным".

Честно говоря, порядком надоело постоянно долбить этим говорунам одну и ту же истину: лица армянской национальности, находящиеся в заключении либо под судом в Азербайджане, не являются военнопленными, и никакие еврочиновники, к которым взывает Наира Зограбян, приписать им этот статус не смогут. Существуют четкая градация, обойти которую не смогут и самые ярые азербайджанофобы.

Итак, кто такие военнопленные? Лично для Наиры Зограбян приводим определение:

"Военнопленные - это военнослужащие или другие участники вооруженных сил воюющей стороны, которые попали во власть врага в ходе боевых действий и подлежат защите согласно международному гуманитарному праву, в первую очередь Женевским конвенциям. Их статус определяет, что они имеют право на гуманное обращение, защиту от насилия и должны быть освобождены и репатриированы по окончании военных действий, если не отбывают уголовное наказание или не имеют других оснований для дальнейшего содержания".

Все лица, подпадающие под это определение, были освобождены после 44-дневной войны. Те же, кто сидит в тюрьме или на скамье подсудимых, не были задержаны в ходе боевых действий. Они были задержаны гораздо позднее, уже в мирное время, при попытке осуществления диверсий и терактов, при незаконном проникновении на территорию Азербайджана вооруженных банд. О главарях сепаратистского режима, причастных к оккупации, этническим чисткам и геноциду, даже говорить не стоит.

Определенная часть диверсантов, не успевших ничего серьезного натворить, в дальнейшем были переданы армянской стороне в качестве жеста доброй воли в обмен на карты минных полей, в благодарность за отказ Армении от заявки на проведение СОР29 в пользу Азербайджана. Освобождались задержанные и в ряде других случаев. Однако те, кто совершил тяжкие преступления, кто виновен в смерти гражданских лиц и военнослужащих в мирное время, не будут освобождены ни при каких обстоятельствах.

Интересная возня снова устроена вокруг ливанского армянина Вигена Эулджекджяна. Этот тип был задержан Службой государственной безопасности после Отечественной войны 2020 года. Ливанский армянин в составе диверсионной группы незаконно пересек границу Азербайджана и попался. Он был осужден на 20-летнее заключение по ряду статей Уголовного кодекса. Армянин не был взят в плен в бою, он попался на диверсии. Во время войны такие, как он, пускали вперед умирать желторотых юнцов, а их работа начиналась уже после наступления мира. Но Эулджекджян попался.

Имя этого ливанца армянская пропаганда использует от души, периодически сообщая о его "длительных голодовках". В предыдущий раз истерика была устроена в марте. Армянские организации утверждали, что Эулджекджян, мол, голодает. Информация, конечно же, не подтвердилась. А самое обидное для крикунов - в новых условиях шума вокруг этого фейка поднять не удалось. Манипуляции с "голодовкой" ливанского наемника продолжаются. И сегодня та же Наира Зограбян рассчитывает состричь с этого дела купоны, манипулируя именем Комитета Красного Креста. В работающих на реваншистские круги армянские СМИ был заброшен фейк о якобы голодовке, которую "мирный репатриант" якобы проводит уже 20 дней.

Офис Красного Креста закрылся только 3 сентября, а до того никто почему-то не пытался озадачить гуманитарную организацию судьбой ливанца. Чего ждали? Закрытия офиса? Видимо, попытки прояснить вопрос могли разоблачить фейк, поэтому шум о псевдоголодовке подняли только сейчас.

И вообще, Зограбян противоречит сама себе. Если, как она утверждает, нет никакой лазейки, чтобы узнать о состоянии "пленных", каким образом каким-то СМИ удалось узнать о псевдоголодовке ливанского наемника? Значит, о том, болит ли живот у Бако Саакяна, узнать не удается, а информация о мнимой голодовке разносится по свету и добирается аж до Аргентины? Жаль, что Наире Зограбян это не кажется странным.

Она так волнуется о здоровье сепаратистов, диверсантов и террористов? Пусть обратится к тем "информированным источникам", что распространяют фейки о голодовках и прочей чепухе. Они при их-то "информированности", обязательно расскажут, что ел на завтрак Рубен Варданян и сколько раз стреляло в ухе у Араика Арутюняна.

Напоследок считаем нужным встать на защиту еврочиновников, которых несправедливо обидела Зограбян. Она обвинила их в излишней мягкости с Баку. Они, мол, не отреагировали на закрытие офиса МККК при наличии "армянских пленных", а вот если бы это сделал Ереван при наличии пленных азербайджанцев, его бы наказали... Честно говоря, очень обидно стало за еврочиновников. Ну, прямо очень обидно. Столько лет добросовестной работы на армянство, столько лет глухого игнорирования темы азербайджанских пленных и пропавших без вести. - и на тебе, благодарность. Ни одного слова осуждения в сторону Еревана, ни одного даже просто грозного взгляда в европейских структурах за годы армянской оккупации и после нее отмечено не было. И кому, как не Зограбян, просидевшей не один год в ПАСЕ, об этом не знать.