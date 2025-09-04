Тема «пленных» закрыта, но…

Автор: Лейла Таривердиева

С 3 сентября решением правительства Азербайджана Международный Комитет Красного Креста закрыл свое представительство в стране. Накануне представительство МККК выступило с заявлением, в котором указывало, что Международный Комитет Красного Креста "продолжит взаимодействовать с властями Азербайджана для оказания поддержки лицам, находящимся под защитой международного гуманитарного права, в соответствии со своим мандатом и обязательствами страны по Женевским конвенциям".

Армянская реваншистская пропаганда восприняла эту новость как отличный повод завести разговор о сепаратистах, террористах, диверсантах и прочих военных преступниках, находящихся в заключении или под судом в Азербайджане. Этих лиц пропаганда упорно продолжает называть "военнопленными", хотя среди них нет ни одного лица, задержанного во время боевых действий. Юристы и называющие себя правозащитниками деятели Армении должны бы знать разницу между военнопленными и диверсантами, задержанными после окончания войны, или же главами оккупационного режима, виновными во многих преступлениях против азербайджанского народа.

Нет сомнений, что юрист Сирануш Саакян, представляющая интересы этих лиц в ЕСПЧ, прекрасно знает эту разницу. Но называть диверсантов военнопленными ей удобно, так как это позволяет взывать к международным гуманитарным организациям и обвинять Азербайджан в нарушении Женевских конвенций. Эту версию активно поддерживал всегда и Красный Крест.

Решение правительства Азербайджана не было просто капризом, за ним стояли серьезные претензии к деятельности МККК на территории страны и в годы армянской оккупации, и после войны 2020 года. Незадолго до антитеррористической операции сентября 2023 года Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Евроньюс заявил о недопустимости того, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета. Это действительно было странно.

Странно это выглядело и все годы армянской оккупации. Да, "Карабахский Красный Крест" так и не появился благодаря активной дипломатии азербайджанской стороны и Красного Полумесяца, но МККК на оккупированных территориях действовал без согласования с Баку, координируясь с Ереваном. Логистика в Ханкенди даже после Второй карабахской войны продолжала осуществляться по Лачинской дороге с территории Армении, а не по Агдамской, как требовала азербайджанская сторона.

Много чего за эти годы было сделано неправильно, и в МККК не должны обижаться на Баку за решение попрощаться. К сожалению, эта глобальная гуманитарная организация, которой следовало оставаться нейтральной, с самого начала выбрала сторону в конфликте и работала в ее интересах. По большому счету, гуманитарная миссия была не только гуманитарной.

Азербайджанские правозащитники не раз привлекали внимание к безразличию МККК к судьбе пленных и заложников-азербайджанцев, удерживавшихся на оккупированных территориях и в Армении. Комитет не проявлял большого рвения в поиске людей на основе информации, предоставляемой Азербайджаном. В поиске армян ситуация была совсем иной, откуда-то появлялись упорство, энтузиазм и решительность в стремлении добиться результата. После Второй карабахской войны выяснились и другие неприятные нюансы. Например, стало известно, что Женева не всегда контролировала то, что творил ереванский офис, а часто вообще не была в курсе тамошнего офиса МККК. Эти "открытия" только укрепили азербайджанскую сторону в решении отказаться от услуг Комитета Красного Креста. С завершением конфликта в пребывании структуры МККК в стране отпала всяческая необходимость. Азербайджан и задолго до войны перестал нуждаться в гуманитарной поддержке МККК, но решить проблему с несанкционированной и непрозрачной деятельностью организации в Ханкенди возможности тогда не было. После возвращения контроля над всеми своими территориями Азербайджан не забыл об этой проблеме. И решил ее.

МККК в период акции на Лачинской дороге пытался диктовать Баку, каким маршрутом направлять помощь сепаратистам. Мы понимаем, что влияние армянского фактора и союзников Армении на организацию не могло не сделать своего дела. Но это не оправдание. Скорее, наоборот, эта мощная и влиятельная всемирная организация показала, что ее нейтральность и непредвзятость могут зависеть от обстоятельств.

Что касается осужденных или находящихся под судом лиц армянской национальности, обвиняемых в военных преступлениях, в геноциде, этнических чистках, терроре и агрессивном сепаратизме, то эти лица не являются военнопленными и под соответствующие конвенции не подпадают. Они подпадают под Уголовный кодекс Азербайджана и несут или понесут ответственность в соответствии с его статьями и тяжестью преступлений, совершенных ими против азербайджанского народа и Азербайджанского государства.

Армянскому защитнику сепаратистов и террористов не стоит напрягать усилия и стучать в двери международных организаций. Никто не может лишить Азербайджан его суверенных прав и вмешиваться в дела его судебной системы. Еще раз повторим: лица, задержанные после окончания военных действий, пленными не являются и не подлежат автоматическому освобождению в соответствии с какими-то конвенциями.

Вопрос "пленных" закрыт. Он не нашел отражения в мирном договоре, который был парафирован 8 августа в Вашингтоне. Более того, правительство Армении уже давно не педалирует эту тему. Об этом продолжают трезвонить только организации и лица, приближенные к сепаратистским кругам и реваншистам.

Забота о состоянии подсудимых и заключенных - это внутреннее дело азербайджанской стороны, но никто не станет чинить препятствий представителям МККК, если те пожелают приехать и навестить Варданяна или кого-то еще. С этим не будет никаких проблем, и госпоже Сирануш не стоит так сильно волноваться.