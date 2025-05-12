Волк в овечьей шкуре

Автор: Али Гасымов

Очередной всплеск истерии, на этот раз вокруг армянского заключенного Вигена Эулджекчяна, осужденного в Азербайджане, исходит уже не из столицы "страдальцев" - Еревана, а из далекой Аргентины. Так, публикация, сделанная 8 марта директором аргентинского филиала "Общества помощи армянским сиротам" Лусианой Минасян, преподносит якобы "голодовку" Эулджекчяна как трагедию молчаливого протеста. Однако за эмоциональным текстом скрывается все та же старая цель - выдать осужденного за террористическую деятельность - за "жертву".

Как мы привыкли уже видеть, армянская сторона за счет манипуляций пытается представить осужденного наемника, который, кстати, является гражданином Ливана и прибыл в Армению буквально незадолго до армянских провокаций, приведших к 44-дневной войне, - как "простого репатрианта". Но прибытие Эулджекчяна в зону конфликта было, конечно же, частью армянского плана по привлечению наемников. Ибо как мы все прекрасно помним, в ходе Второй Карабахской войны армянская сторона активно привлекала наемников из радикальных армянских организаций.

Манипуляционное заявление о так называемой "голодовке" Эулджекчяна, вызывает недоумение хотя бы потому, что оно исходит от армянской активистки в Буэнос-Айресе - не от адвоката, не от представителей международных организаций, а от сторонней структуры, не имеющей ни юридического, ни фактического доступа к данному лицу. Чего хочет добиться армянская диаспора этим вбросом? Отчет очевиден - попытка представить боевика "жертвой" и оказать давление на международные структуры.

К слову, в Азербайджане соблюдаются все нормы обращения с осужденными, включая предоставление медицинской помощи, питания, а также возможности контактов с семьями через Международный Комитет Красного Креста. Об этом каждый раз говорится в СМИ, информируется общественность. И будь такая "голодовка" об этом знали бы все. Азербайджанское правосудие действует строго в рамках закона. Попытки представить справедливый приговор международному преступнику как "пытки" - это не что иное, как очередной акт лживого вброса. И чем дальше источник подобных новостей от реального положения дел - будь то Ереван или Буэнос-Айрес - тем ярче видно, что эти "сенсации" строятся на лжи, а не на фактах.

А настоящий факт остается фактом: Виген Эулджекчян был наемником и участвовал в боях против Азербайджана, в результате чего был задержан в ноябре 2020 года. Попытки представить боевика "жертвой" бессмысленны.