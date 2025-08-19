От Гуантанамо до Ханкенди: почему террористы - не пленные

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Вопрос вымышленных "армянских военнопленных" вновь оказался в центре внимания после публикации соглашения, предварительно согласованного между Баку и Ереваном. Документ предусматривает совместную работу по вопросу пропавших без вести.

Адвокат Сирануш Сахакян, представляющая интересы армянских пленных в Европейском суде по правам человека, в интервью изданию 168.am заявила, что подобная формулировка выгодна Азербайджану: оказывается, "вопрос пропавших без вести носит двусторонний характер, тогда как вопрос пленных касается исключительно армянской стороны". По ее словам, "удерживаемые стали инструментом давления и могут быть освобождены лишь на заключительном этапе - в форме "гуманитарного жеста", выгодного Баку и международному посреднику".

При этом она напомнила о 23 "подтвержденных пленниках", среди которых руководство бывшей террористической хунты в Ханкенди. Она также подчеркнула, что "даже краткая беседа Никола Пашиняна с Дональдом Трампом о пленных не была случайной, а стала отражением более глубоких, закрытых переговоров".

Так вот, воистину, есть персонажи, которые своей словесной жонглерской "виртуозностью" не столько убеждают, сколько раздражают. Сирануш Сахакян - яркий пример. Она пытается выдать банальное армянсакое словоблудие за "правозащиту", лепя штампы о "заложниках", о "гуманитарных жестах" и прочей мифологии. Но вся ее аргументация рушится при первом же столкновении с фактами и международным правом.

Начнем с главного. Так называемые "армянские пленные" появились после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. То есть после официального прекращения боевых действий. Они не сидели в окопах, не были захвачены в момент боя. Эти люди были задержаны на территории Азербайджана за конкретные преступления: диверсии, террористические акты, убийства мирных жителей, минирование дорог.

По международному гуманитарному праву, военнопленные - это лица, взятые в плен во время боевых действий. Прекратились боевые действия - нет и статуса военнопленного. Все остальное - уголовные преступления. Женевская конвенция 1949 года четко фиксирует, что диверсанты, террористы, лица, действующие вне законов войны, не подпадают под защиту как "пленные".

То есть каждый "герой" Сирануш - это не пленник, а обвиняемый по уголовным статьям. Адвокат же, вместо того чтобы признать очевидное, упорно клеит ярлыки "заложники". Сарказм ситуации в том, что если следовать ее логике, любого террориста в Париже, Брюсселе или Бостоне можно называть "заложником государства".

Сахакян язвит, что Азербайджан был "не заинтересован". Конечно, не заинтересован - потому что предмета нет. Переговоры касались реальных проблем - обмена телами и поиска пропавших без вести, которые коснулись обеих сторон. А вот "пленные" - выдумка, срежиссированная армянскими политтехнологами, чтобы превратить террористов в "героев сопротивления".

Более того, именно Армения сама прекрасно знала, что после 10 ноября у нее нет азербайджанских пленных. Не потому что Баку что-то "скрыл", а потому что все были возвращены. Это зафиксированный факт, признанный и Международным Комитетом Красного Креста. Тогда как лица, задержанные после заявления, никакого отношения к "пленным" не имеют.

"Заложники" или банальная уголовка? Вот формула, которая обнажает всю фальшь стенаний Сирануш Сахакян. Она драматично восклицает: "пленные превратились в заложников". Какая изящная находка! Прямо готовый сценарий для второсортного сериала, где злодей-государство мучает бедных героев. Но реальность, увы для нее, - это не армянская сцена саможалости, а банальный судебный процесс с конкретными статьями и обвинениями.

Минирование дорог - это терроризм, а не "борьба за свободу". Нападения на мирных жителей - это убийство, а не "воинская доблесть". Диверсионные проникновения через границу - это не романтический героизм, а уголовная ответственность за терроризм и незаконное пересечение границы. И не надо рассказывать сказки: уголовник не становится "заложником" только потому, что его адвокат решила подзаработать на риторике. Даже ЕСПЧ, куда Сахакян с завидным усердием шлет жалобы, признает очевидное: государство вправе судить преступников, и вопрос о "заложниках" здесь даже не стоит. Речь идет исключительно о праве государства на наказание тех, кто нарушил закон.

И если уж говорить о международной практике, то азербайджанская позиция безупречно вписывается в нее. США после Афганистана держали сотни задержанных в Гуантанамо - и никто не называл их "пленными". Все проходили как подозреваемые в терроризме. Где тогда была госпожа Сахакян со своими правозащитными истериками? В Чечне Россия задерживала боевиков уже после "окончания активной фазы" конфликта - и судила их как уголовников. Во Франции за связи с ИГИЛ дают реальные сроки, и никто не додумывается лепить на них ярлык "заложников".

Почему же только в случае с армянскими диверсантами включается адвокатский хор про "гуманитарные жесты" и "политический шантаж"? Ответ прост, как дважды два: армянская политическая повестка строится на вечной игре в жертву. Там, где мир видит преступников, Сахакян и ее подобные видят "героев сопротивления". Там, где международное право говорит о терроризме, они выдумывают "заложничество". Эта бесконечная трагикомедия рассчитана не на судей и экспертов, а на свою публику, которая в восторге аплодирует каждому новому мифу о "бедных армянах".

Сирануш Сахакян говорит о "23 пленниках, включая руководство сдохшей хунты армянских сепаратистов. Это звучит почти комично. Руководство незаконного квазиобразования, просуществовавшего 30 лет на азербайджанской земле, сегодня обвиняется в конкретных преступлениях - геноцид, этнические чистки, насильственное удержание азербайджанских земель. Они - не "пленные", они - обвиняемые по международным нормам, включая Римский статут, где прямо прописана ответственность за подобные действия.

Сирануш Сахакян, строящая из себя Жанну д'Арк адвокатуры, в реальности похожа на актрису армянского провинциального театра, читающую монологи по обмусоленной бумажке. Ее "заложники" - это такие же фантомы, как и мифический "Нагорный Карабах". Ее "аргументы" - риторический мусор, рассчитанный на публику, которая все равно будет хлопать в ладоши от любой сказки про "бедных армян".

Но в праве важны факты, а не слезы. А факты таковы, что после 10 ноября военных пленных нет - есть лица, обвиняемые в конкретных преступлениях, и все они они проходят законные процедуры в соответствии с международными нормами.

Ах, она хочет "заложников"? Тогда пусть посмотрит на собственную армянскую политику, где заложниками стали граждане, которых десятилетиями кормили сказками про "арцах". А сегодня, когда сказка закончилась, существа вроде Сирануш делают бизнес на чужих трагедиях.

Да, действительно, есть же люди, которые живут не в праве, а в выдуманном шапито. Они сочиняют драмы, в которых их герои - не преступники, а "жертвы", не диверсанты, а "пленные". Именно в этой дешевой пьесе главную роль себе отвела адвокат Сирануш Сахакян. Каждое ее интервью - это набор штампов и жалостливых клише, поданных с видом великой правозащитницы. Но чем громче она кричит о "заложниках", тем очевиднее: ее аргументы держатся не на законах, а на вымыслах.

Сахакян, как и подобает истинной армянской пропагандистке, переворачивает смысл с ног на голову. Она утверждает, что "пленные превратились в заложников". Какая трогательная мелодрама! Но попробуйте наложить эту риторику на законы. Арест диверсанта за минирование дороги - это не "заложничество", а банальное уголовное преследование. Нападение на мирных жителей - статья об убийстве. Незаконное пересечение границы с оружием - статья о терроризме. Может ли государство называть таких людей "заложниками"? Нет.

Хотя Римский статут прямо предусматривает ответственность за преступления против человечности и военные преступления.

Факты элементарны: после 10 ноября 2020 года военнопленных больше не существовало. Были только люди, задержанные за конкретные уголовные преступления. И то, что адвокаты превращают их в "героев" и "жертв", - это часть армянской привычки жить в плену собственной лжи. Женевские конвенции, Устав ООН, практика ЕСПЧ, прецеденты Гуантанамо, Чечни, Франции - все говорит в пользу позиции Азербайджана. Но Сахакян, вместо того чтобы признать очевидное, продолжает играть роль трагической героини, срывая аплодисменты у своей публики.

Сегодня адвокаты вроде Сахакян продолжают наживаться на этих мифах, превращая судебные дела в спектакль. Но законы не пишутся для того, чтобы удовлетворять амбиции актрис провинциального театра. Они существуют, чтобы защищать правду. А правда в том, что перед нами не пленники, не заложники, не жертвы, а банальные преступники, ответственные за терроризм и диверсии.

И вся эта дешевая адвокатская драма рассыпается, стоит только открыть текст Женевских конвенций и сравнить его с фактами.

Только и всего...