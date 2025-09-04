Фонд ICPC предоставил Университету ADA грант в размере 100 тыс. долларов США

Фонд ICPC выделил грант в размере 100 000 долларов США Университету ADA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, президент Фонда Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC) Билл Паучер объявил об этом на церемонии закрытия мирового финала ICPC в Баку.

"Фонд ICPC выделил грант в размере 100 000 долларов США Университету ADA. Этот грант предназначен для поддержки сообщества ICPC в университете. Вы можете использовать его любым способом для продвижения ICPC. Например, его можно использовать для стипендий студентам или для организации специальных мероприятий, подобных этому. Эти средства также можно использовать для оплаты поездок команд на соревнования в другие страны и города", - отметил Б.Паучер.