https://news.day.az/sport/1778224.html
Азербайджанский дзюдоист вышел в финал чемпионата Европы
В столице Словакии Братиславе продолжается молодежный чемпионат Европы по дзюдо.
Как сообщает Day.Az, в первый день соревнований представитель Азербайджана Магомед Мусаев провел полуфинальный поединок.
Выступающий в весовой категории 66 кг спортсмен, одержав победу иппоном над грузинским соперником Торнике Гигаури, вышел в финал.
Отметим, что на континентальном первенстве, которое проходит с 4 по 7 сентября, за медали борются 374 спортсмена (207 юношей и 167 девочек) из 42 стран.
