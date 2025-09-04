Расставание в "Кяпазе" - главному тренеру дали время
Состоялось заседание правления футбольного клуба "Кяпаз".
Как сообщили İdman.biz в клубе, в заседании приняли участие председатель правления, члены правления и главный тренер Адиль Шукюров.
На заседании обсуждались результаты команды в первых трех турах Премьер-лиги. Руководство клуба выразило обеспокоенность поражениями команды во всех играх и поставило перед главным тренером задачу перегруппироваться и компенсировать потерю в следующих трех турах.
Кроме того, на заседании был принят ряд решений. Эркин Ибрагимов заявил, что не может полностью сосредоточиться на делах клуба из-за личной ситуации и неоднократно заявлял о желании покинуть правление. Председатель правления удовлетворил обращение, в результате чего Эркин Ибрагимов был исключен из состава правления.
Ожидаются изменения и в других структурах.
