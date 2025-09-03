В США изъяли более 11 тыс. поддельных лабубу

Таможенно-пограничная служба США (CBP) изъяла в аэропорту Сиэтла партию поддельных игрушек Лабубу, общая сумму которых составила более $500 млн.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные ведомства.

"Сотрудники таможенно-пограничной службы США, назначенные для проверки авиагруза в международном аэропорту Сиэтл-Такома, изъяли 11 134 куклы предполагаемой розничной ценой $513 937", - говорится в материале.

По данным CBP, игрушки планировали провести в США в коробках из-под светодиодных ламп. В таможенной службе отметили, что все обнаруженные куклы планируется уничтожить. На данный момент по факту изъятия поддельной партии Лабубу задержанных нет.