ICPC Dünya Finalı sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər - Fariz İsmayılzadə
Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) 49-cu dünya finalı sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu millət vəkili, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə ICPC Dünya Finalı 2025-ə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
O deyib ki, Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) 49-cu dünya finalı çərçivəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana, tələbə mübadiləsi həyata keçirilə bilər.
"Bu müsabiqə sayəsində müəllimlər arasında mübadilə, birgə elmi araşdırmalar ola bilər. Eyni zamanda, birgə konfransların keçirilməsi də mümkündür. Yəni bu platforma universitetlər arasında əməkdaşlığa imkanlar açır.
Universitetlərin banklarla, texnoloji şirkətlərlə birgə layihələrin müzakirəsi, birgə laboratoriyaların yaradılması, elmi araşdırmalarının aparılması üçün də imkanlar açılır. Hesab edirəm ki, bu son 4-5 gün ərzində aparılan danışıqlar məhsuldar nəticələr verəcək, memorandumlar və birgə layihələr gələcəkdə həyata keçiriləcək", - deyə F.İsmayılzadə qeyd edib.
