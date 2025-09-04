Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте.

Сотрудники Управления предотвратили попытку вывоза через таможенную границу Азербайджана ювелирных изделий без декларирования.

Гражданин Азербайджана, следовавший рейсом Баку-Дубай, при прохождении зоны таможенного контроля попытался без декларирования провезти 8 золотых пластин и 2 ожерелья общим весом 614 граммов ювелирных изделий, спрятанных в обуви и на себе.

По факту проводится расследование.