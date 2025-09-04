https://news.day.az/society/1778152.html Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Азербайджана - ФОТО Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте. Сотрудники Управления предотвратили попытку вывоза через таможенную границу Азербайджана ювелирных изделий без декларирования.
Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Азербайджана - ФОТО
Пресечена попытка незаконного вывоза ювелирных изделий из Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте.
Сотрудники Управления предотвратили попытку вывоза через таможенную границу Азербайджана ювелирных изделий без декларирования.
Гражданин Азербайджана, следовавший рейсом Баку-Дубай, при прохождении зоны таможенного контроля попытался без декларирования провезти 8 золотых пластин и 2 ожерелья общим весом 614 граммов ювелирных изделий, спрятанных в обуви и на себе.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре