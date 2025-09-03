Азербайджанское театральное кукольное искусство представят в Казахстане

В Азербайджанском государственном театре кукол состоялось собрание коллектива, приуроченное к началу 94-го театрального сезона, сообщает Day.Az.

С приветственным словом выступил директор театра, заслуженный деятель культуры Рашад Ахмедзаде, который поздравил коллектив с началом нового сезона, пожелал крепкого здоровья и новых творческих успехов. Было отмечено, что прошедший сезон был плодотворным для художественного учреждения. В частности, творческий состав достойно представил страну на трёх международных театральных фестивалях, успешно завершил совместный международный фестиваль. При содействии посольств Польши и Мексики в Азербайджане были проведены интересные выставки, посвящённые искусству кукол этих стран. Кроме того, по случаю 150-летия национальной прессы и завершения театрального сезона состоялось награждение.

В рамках внутреннего гастрольного тура были организованы выступления с разнообразными спектаклями и концертными программами в городах Гёйчай, Исмаиллы, Лянкяран, а также на освобождённых от оккупации территориях - в Зангилане, Лачине, Шуше, Физули и Агдаме.

"Без сомнения, 94-й театральный сезон потребует от нас большой ответственности и усердия, поскольку в 2026 году театр отметит своё 95-летие - именно в этом сезоне. Театр кукол, прошедший почти вековой путь развития, уже начал работу, чтобы сделать этот юбилей памятным для себя и своих любимых зрителей. Как известно, в прошлом сезоне мы представили театралам семь новых постановок - как плановых, так и внеплановых. Эти сценические произведения предназначались как для детей, так и для взрослых. Таким образом, наше учреждение стремится быть интересным для аудитории всех возрастов. С таким же энтузиазмом до конца года планируется подготовить ещё два спектакля - "Цыганка" и "Айболит", - отметил Рашад Ахмедзаде.

В ближайшее время коллектив театра отправится на гастроли в Казахстан, которые пройдут с 8 по 15 сентября. В рамках программы "Актау 2025 - Культурная столица тюркского мира" по приглашению TÜRKSOY коллектив представит спектакль "Yalquzaq", посвящённый нашему историческому наследию.

Также на собрании выступили главный режиссёр театра Анар Мамедов и главный художник Игбал Алиев, которые выразили добрые пожелания в связи с новым сезоном и поделились мыслями о подготовке спектаклей и гастрольных поездках. Артисты театра - заслуженный артист Рахман Рахманов и заслуженный деятель культуры Аслан Фатуллаев пожелали всем творческих успехов в новом сезоне.