В Ханкенди начался снос здания «МИД» самопровозглашенного режима

2 сентября в Ханкенди начался снос здания "Министерства иностранных дел" самопровозглашенного режима, которое долгое время преподносилось как главный символ и атрибут незаконного образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тот факт, что снос здания начался именно сегодня, символичен для Азербайджана. Ведь 2 сентября отмечалась годовщина провозглашения самопровозглашенного режима на оккупированных территориях Азербайджана.

В этом здании ранее проводились встречи с иностранными проармянскими политиками, посещавшими оккупированные территории, выдавались незаконные визы на въезд и аккредитации иностранным журналистам. Все это было проявлением неуважения к государственному суверенитету Азербайджана.

Сидя в этом здании, Давид Бабаян и другие лица, обвиняемые в военных преступлениях против Азербайджана, суд на которыми сегодня продолжается в Баку, заявляли, что азербайджанский флаг может развеваться в Карабахе только в одном случае - при открытии посольства.

Поэтому начало сноса этого здания именно 2 сентября имеет большое политическое и символическое значение.

Уже пять лет на территориях, освобожденных под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева от оккупации, идет масштабная и системная реконструкция. Программа "Великое возвращение", охватывающая Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, - это многоплановый процесс, обеспечивающий восстановление не только разрушенной инфраструктуры, но и национальной идентичности, исторической памяти и государственности. В рамках программы на освобожденных территориях - в городах, поселках и селах реализуются комплексные проекты, основанные на современных принципах градостроительства, отстраиваются населенные пункты, возводятся школы, больницы, культурные учреждения, дороги, системы энерго- и водоснабжения. Одновременно реставрируются объекты культурного наследия, возрождаются исторические памятники.

В продолжение этой созидательной работы в городе Ханкенди стартовал еще один важный и символичный проект. Снос административного здания, долгие годы использовавшегося так называемым "Министерством иностранных дел" сепаратистского режима, также является неотъемлемой частью этого проекта. Снос этого здания не только символичен, но и важен с точки зрения градостроительства. Поскольку в рамках градостроительной политики и процесса благоустройства города, реализуемого в Ханкенди с учетом всех параметров современного городского планирования, возникла острая необходимость в сносе этого абсолютно неуместного и резко контрастирующего с городской архитектурой здания.

На месте снесенного здания будет построено выполненное в современном архитектурном стиле новое трехэтажное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете градостроительства и архитектуры. Архитектурно-концептуальное решение и технические параметры нового административного здания разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха. Здание Главного управления планируется сдать в пользованрие в начале 2027 года.

Это здание, строительство которого станет продолжением программы "Великое возвращение", реализуемой в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджанской Республики, послужит укреплению государственного управления в Карабахе и займет достойное место в истории как ценный символ, выражающий непоколебимую волю нашего народа и мощь нашего государства.