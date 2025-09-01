Внесена ясность в вопрос подорожания проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Азербайджана в настоящее время составляет 50 гяпиков, и никаких решений о повышении тарифов не принималось.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отметим, что в последние дни в социальных сетях распространялись заявления о повышении платы за проезд в общественном транспорте.