https://news.day.az/society/1777575.html Внесена ясность в вопрос подорожания проезда в общественном транспорте Стоимость проезда в общественном транспорте Азербайджана в настоящее время составляет 50 гяпиков, и никаких решений о повышении тарифов не принималось. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Стоимость проезда в общественном транспорте Азербайджана в настоящее время составляет 50 гяпиков, и никаких решений о повышении тарифов не принималось.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Отметим, что в последние дни в социальных сетях распространялись заявления о повышении платы за проезд в общественном транспорте.
