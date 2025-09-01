АМИ Trend - это надежный медиа-ресурс

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Народный писатель Азербайджанской Республики, председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев поделился своими впечатлениями и пожеланиями в связи с 30-летием Trend.

Он отметил, что Агентство международной информации Trend является надежным медиа-ресурсом.

"Trend - это точный, оперативный и надёжный медиаресурс для своих читателей. Славные 30 лет, прошедшие с первых лет нашей независимости, укрепили Trend и превратили его во влиятельное агентство в нашей стране и на международном уровне. Самые читаемые новости, глубокий анализ и исследования в общественно-политической, экономической, научной, образовательной и культурной сферах - результат работы профессиональной команды Trend. Агентство внесло исключительный вклад в область пропаганды азербайджанской культуры. В этот юбилей я искренне поздравляю весь коллектив агентства и желаю им новых успехов в служении нашему родному Азербайджану", - сказал А.Рзаев.