Как звучит лава Этны?

Ученым удалось записать звук лавы, вытекающей из жерла Этны.

Как передает Day.Az, это странное потрескивание и шипение сложно записать: мешает жара до +1100 °C, сильный ветер и шум туристов, которые собираются у жерла.

Но на днях активность вулкана усилилась и туристам запретили подниматься на вулкан - Этна опустела.

Именно благодаря этому удалось записать редкий звук лавы - на фоне ветра и взрывов соседнего кратера.