Как звучит лава Этны? - ВИДЕО
Ученым удалось записать звук лавы, вытекающей из жерла Этны.
Как передает Day.Az, это странное потрескивание и шипение сложно записать: мешает жара до +1100 °C, сильный ветер и шум туристов, которые собираются у жерла.
Но на днях активность вулкана усилилась и туристам запретили подниматься на вулкан - Этна опустела.
Именно благодаря этому удалось записать редкий звук лавы - на фоне ветра и взрывов соседнего кратера.
