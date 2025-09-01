Крупнейший в мире айсберг начал распадаться

Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 км от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 км. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 кв. км.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), за три зимних антарктических месяца айсберг потерял 36% своей площади. В начале июня его площадь составляла 2730 кв. км, что сопоставимо с площадью Москвы. В настоящее время его площадь составляет 1750 кв. км и теперь сравнима с площадью Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день айсберг дрейфует в 70 км к северу от острова Южная Георгия. В течение антарктической зимы айсберг проделал путь порядка 930 км и под действием течений обогнул остров Южная Георгия.

Напомним: айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 кв. км, что превышало площадь Санкт-Петербурга почти вдвое. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. Вблизи острова Южная Георгия, в 80 км от него, айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, сообщает ААНИИ.