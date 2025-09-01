При посадке самолета с главой ЕК произошёл навигационный сбой

В Болгарии при посадке самолета с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен произошел сбой системы навигации.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"У самолета, направлявшегося в Пловдив в воскресенье днем, не работали электронные навигационные системы при заходе на посадку в городской аэропорт", - говорится в материале.

"Во всей зоне аэропорта GPS отключился", - рассказал изданию неназванный чиновник. Пилот кружился над аэропортом около часа, а затем принял решение посадить самолет вручную, используя бумажные карты.

Болгарское управление воздушного движения подтвердило FT инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен.