Самолет Air Astana экстренно сел в Актау

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Алматы - Актау, совершил экстренное снижение из-за технической неисправности.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", по словам пассажиров, во время взлета в салоне были слышны странные шумы, а спустя 30-40 минут полета самолет резко пошел на снижение.

В сообщении авиакомпании отмечается, что 31 августа экипаж, выполнявший рейс KC 859 по маршруту Алматы - Актау, на подлете к Актау доложил о технической неисправности и запросил приоритетную посадку в соответствии с инструкциями.

"После этого самолет снизился до безопасного эшелона и благополучно приземлился в аэропорту Актау", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка воздушного судна.