Стратегическое взаимодействие: о настоящем и будущем азербайджано-китайских отношений

Автор: Акпер Гасанов

Продолжающийся визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китай вновь продемонстрировал, что отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень. Одним из подтверждений этому стала поддержка, выраженная председателем КНР Си Цзиньпином, в вопросе вступления Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Это заявление не только отражает особое доверие и стратегический характер взаимодействия Баку и Пекина, но и открывает широкие перспективы для дальнейшего углубления политического, экономического и инвестиционного сотрудничества. Заявление Си Цзиньпина прозвучало во время встречи с главой нашего государства, который принимает участие в саммите ШОС и праздничных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и во Второй мировой войне.

Председатель КНР подчеркнул: "Китай поддерживает вступление Азербайджана в ШОС и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов глобального юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей". И это можно рассматривать как важный политический сигнал о том, что Китай видит в Азербайджане не просто регионального партнера, а стратегического союзника, способного играть активную роль в архитектуре международной безопасности и экономического сотрудничества на пространстве Евразии.

Для Азербайджана членство в ШОС стало бы логическим продолжением уже сложившегося стратегического союза с Китаем. Участие в этой организации укрепило бы позиции Баку в системе многосторонней дипломатии, создало бы дополнительные механизмы для защиты национальных интересов и привлечения масштабных инвестиций, в том числе и китайских.

И в этой связи нужно подчеркнуть, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл в Тяньцзине целый ряд переговоров с руководителями крупнейших китайских корпораций, охватывающих такие сферы, как транспортная инфраструктура, зеленая энергетика, цифровые технологии и экологические проекты. В частности, состоялась встреча главы нашего государства с председателем компании CCCC Сун Хайляном.

Обсуждение коснулось развития Транскаспийского транспортного коридора и участия CCCC во второй фазе строительства Бакинского международного морского порта. Это крайне важное направление, так как Азербайджан превращается в ключевой логистический узел между Европой и Азией. Особый интерес у китайской стороны вызвали проекты по развитию городского транспорта, строительству станций метро и экологическим инициативам. Например, по очистке и восстановлению озёр на Абшеронском полуострове. Подобные проекты подчеркивают, что китайские инвесторы рассматривают Азербайджан не только как транзитный центр, но и как площадку для долгосрочных инфраструктурных инвестиций.

А на встрече главы нашего государства с основателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co Се И была достигнута договоренность о создании в Свободной экономической зоне Алят предприятия по производству солнечных панелей. Примечательно, что большая часть продукции будет экспортироваться на мировые рынки. Это означает, что Азербайджан не только обеспечит собственные потребности в возобновляемой энергии, но и станет частью глобальной цепочки поставок в области "зелёных" технологий.

Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился и с генеральным директором корпорации CETC Цзюй Пэном. Речь на встрече шла о цифровой трансформации Азербайджана, модернизации управленческих систем и развитии кибербезопасности. Для страны, делающей ставку на "умную экономику", это направление приобретает особое значение. Партнёрство с CETC позволит вывести на новый уровень цифровую инфраструктуру, включая защиту национальных сетей и внедрение передовых дата-приложений.

Наконец, глава нашего государства провел встречу и с руководителем компании Energy China Ни Чжэнем. В ее ходе была подчеркнута значимость сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Очевидно, что совместные проекты по строительству солнечных и морских ветряных электростанций в Азербайджане - это прямой вклад в реализацию государственной концепции "зеленого курса". Интерес китайской компании к переработке сточных вод и управлению водными ресурсами открывает возможности для решения одной из наиболее актуальных экологических проблем региона.

Важно подчеркнуть, что все китайские партнеры в ходе переговоров подчеркнули, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат. Это результат системной политики, Президента Азербайджана Ильхама Алиева направленной на развитие свободных экономических зон, упрощение налоговых процедур и обеспечение правовой защиты инвесторов. Именно благодаря этому, Китай воспринимает Азербайджан как надежного и предсказуемого партнёра. Ведь фактически именно Баку становится "воротами" для китайского капитала в Южный Кавказ и далее - в Европу.