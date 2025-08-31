В крупных городах США могут разместить Нацгвардию

Администрация президента США Дональда Трампа допускает, что бойцы Национальной гвардии будут, помимо Вашингтона и Чикаго, размещены и в ряде других крупных городов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью CBS рассказала министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

Она рассказала, что Белый дом планирует выделить дополнительные ресурсы на проведение операции по борьбе с преступностью с участием бойцов Нацгвардии в Чикаго, но отказалась привести какие-либо детали.

"Я думаю, что во многих городах наблюдается проблема преступности и насилия, поэтому мы не исключаем ничего. Мы стараемся обеспечить наличие ресурсов и оборудования, чтобы вмешаться", - ответила Ноэм на вопрос о возможности размещения Нацгвардии в других городах США, в том числе в Бостоне.

По ее мнению, власти Чикаго, Бостона и Сан-Франциско должны обратиться к федеральному правительству, чтобы объединить усилия в борьбе с преступностью.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Данные силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.