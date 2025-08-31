https://news.day.az/society/1777383.html

В бакинском поселке произошел пожар в теплице

В бакинском поселке Бина (Хазарский район) вспыхнул пожар на территории тепличного хозяйства. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сообщение о возгорании поступило на "горячую линию 112". К месту происшествия незамедлительно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны, которые приступили к ликвидации огня.