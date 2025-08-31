"Радиостанция Судного дня" дважды вышла в эфир перед саммитом ШОС

Перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", вышла на связь два раза.

Как передает Day.Az, первое сообщение опубликовано в ее Telegram-канале в 16:52 по бакинскому времени.

"НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446", - говорится в посте.

В 17:30 УВБ-76 разместила второй пост: "НЖТИ 42117 АННАМИТ 9261 3472".

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий дежурный сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют "Жужжалкой"

На этой неделе "Радиостанция Судного дня" установила рекорд с 19 сообщениями за сутки. 28 августа она вышла в эфир с 18 зашифрованными посланиями, а 27 августа передала слово "нитромопс".