https://news.day.az/society/1777257.html В Шамкире произошла авария - есть погибший В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрированр на территории района. Грузовик марки "МАЗ" съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии З.Самедов скончался на месте происшествия. Еще 3 человека госпитализированы с травмами.
В Шамкире произошла авария - есть погибший
В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрированр на территории района.
Грузовик марки "МАЗ" съехал с дороги и опрокинулся.
В результате аварии З.Самедов скончался на месте происшествия. Еще 3 человека госпитализированы с травмами.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре