В Шамкире произошла авария - есть погибший

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрированр на территории района. Грузовик марки "МАЗ" съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии З.Самедов скончался на месте происшествия. Еще 3 человека госпитализированы с травмами.