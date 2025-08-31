В Шамкире произошла авария

В Шамкире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрированр на территории района.

Грузовик марки "МАЗ" съехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии З.Самедов скончался на месте происшествия. Еще 3 человека госпитализированы с травмами.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По данному факту проводится расследование.