Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Си Цзиньпином

31 августа состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в китайском городе Тяньцзин.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное фото.
Новость обновляется
