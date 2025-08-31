https://news.day.az/officialchronicle/1777250.html

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем Си Цзиньпином - ФОТО

В эти минуты в китайском городе Тяньцзин проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное фото. Новость обновляется