Ученые назвали наибольшую опасность для Земли из-за Солнца

Активная область Солнца 4197 стала представлять наибольшую опасность для Земли, так как она вышла на центральный солнечный меридиан. Об этом сообщают ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Активная область 4197, быстрый рост и исключительные размеры которой привлекают к себе сейчас внимание всех мировых центров космической погоды, вышла сегодня ночью на центральный солнечный меридиан, то есть точно на линию Солнце - Земля, и в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования", - отмечается в сообщении.

При этом ученые подчеркнули, что ни одной серьезной вспышки не наблюдается, происходит лишь частичный разогрев окружающей небесное тело короны.