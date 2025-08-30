Сегодня Международный день пропавших без вести

30 августа во всем мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений, или Международный день пропавших без вести.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот день был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года.

Проблема исчезновений чаще всего связана с террором, вооруженными конфликтами, политическими преследованиями или диктаторскими режимами, когда людей насильственно похищают. К сожалению, сегодня насильственные исчезновения остаются серьезной глобальной проблемой.

Цель Дня - привлечение внимания к судьбе людей, чьи права были нарушены вследствие насильственных исчезновений.

В этот день государства, международные и неправительственные организации проводят различные мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме пропавших без вести.

Азербайджан, как страна, долгие годы подвергавшаяся оккупации, также столкнулся с этой трагедией. В результате продолжавшейся более 30 лет военной агрессии Армении против Азербайджана тысячи наших соотечественников пропали без вести, об их судьбе до сих пор ничего неизвестно. Во время этой агрессии армянская сторона грубо нарушала многочисленные нормы международного права, включая требования гуманитарного права. Вопреки правилам войны, требующим защиты мирного населения, оно, напротив, подвергалось захвату в заложники и нередко - убийствам. Пленные и заложники подвергались жестоким пыткам, после чего многие из них были убиты, а их тела, с целью сокрытия следов преступлений, даже не передавались Азербайджану.

Азербайджан в полной мере выполняет все обязательства в отношении пропавших без вести граждан и их семей в соответствии с международным правом и национальным законодательством. В стране действует Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, которая занимается возвращением пленных и заложников на родину, поиском пропавших без вести, координацией работы соответствующих государственных органов, общественных и международных организаций в этой сфере. Она собирает, регистрирует и систематизирует информацию о пленных, заложниках и пропавших без вести гражданах, а также выполняет другие возложенные на нее задачи.

Согласно официальным данным, в результате военной агрессии Армении в отношении Азербайджана пропавшими без вести, взятыми в плен и заложниками числятся около 4 тысяч человек, среди которых 71 ребенок, 284 женщины и 316 пожилых людей.

После 44-дневной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года одной из важнейших задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым перед Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, стали проведение раскопок и выявление захоронений на освобожденных территориях, эксгумация и идентификация обнаруженных останков.

С февраля 2021 года активно ведутся поисковые работы в освобожденных районах и работы по эксгумации, по результатам которых удалось прояснить судьбу ряда граждан, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Вместе с тем Армения до сих пор не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву и не предоставляет Азербайджану информацию о точном местонахождении массовых захоронений, что продолжает причинять страдания семьям, десятилетиями не получающим вестей о своих близких.

В последние годы в результате поисково-идентификационной деятельности удалось установить судьбу около 200 граждан. В настоящее время также продолжаются поиски шести военнослужащих Азербайджана, пропавших без вести во время Отечественной войны.