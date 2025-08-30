В Египте поезд сошел с рельсов

Три человека погибли, еще 55 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Cairo24.

"Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 55, погибли три человека", - говорится в сообщении.

Управление здравоохранения Матруха объявило чрезвычайное положение во всех больницах провинции после ЧП.