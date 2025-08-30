https://news.day.az/world/1777225.html В Египте поезд сошел с рельсов Три человека погибли, еще 55 пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Матрух на северо-западе Египта. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Cairo24. "Число пострадавших в инциденте с поездом в Матрухе достигло 55, погибли три человека", - говорится в сообщении.
Управление здравоохранения Матруха объявило чрезвычайное положение во всех больницах провинции после ЧП.
