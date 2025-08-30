Сосланный в дубль футболист "Нефтчи" перешел в "Кяпаз"

"Кяпаз" пополнил свой состав еще одним футболистом.

Как сообщили İdman.biz в клубе, к гянджинской команде присоединился японский полузащитник Реносукэ Охори.

24-летний игрок будет выступать за "Кяпаз" на правах аренды до конца сезона.

Первую половину прошлого сезона Охори провел в литовском "Трансинвесте", а вторую - в "Нефтчи".

Отметим, что некоторое время назад "черно-белые" отправили игрока в дубль.