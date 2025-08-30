В Азербайджане наблюдается рост внутренних туристических поездок

В этом году в летний сезон в Азербайджане отмечен рост внутреннего туризма.

Как передает Day.Az, об этом заявил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде во время медиатура, организованного представляемой им организацией по пляжам в поселке Шувялан.

Он отметил, что в прошлом году количество внутренних поездок составило 23 миллиона человек, то к концу этого года ожидается, что эта цифра достигнет 25 миллионов.

"Около 40 процентов этого роста приходится на летний сезон. За семь месяцев этого года Азербайджан посетили 1,478 миллиона иностранных граждан. А по итогам 8 месяцев этого года мы ждем, что эта цифра превысит 1,7 миллиона. По сравнению с прошлым годом число прибывших в Азербайджан сократилось на 1-2 процента. В основном это связано с геополитическими изменениями и конфликтами, происходящими в регионе.

Снижение числа прибывающих в Азербайджан из России и Индии сказалось на общих статистических показателях.

Кроме того, конфликты на Ближнем Востоке повлияли на количество авиарейсов в Азербайджан.

В настоящее время ведётся работа по восстановлению турпотока и обеспечению устойчивого развития туризма за счёт других рынков", - сказал К.Гулузаде.