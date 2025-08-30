Иран поддерживает мирный диалог между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на встрече в Тегеране со своим армянским коллегой Арменом Григоряном.

По его словам, Иран является сторонником мира и стабильности в регионе и всегда решительно поддерживал страны региона в направлении устойчивой стабильности.

На встрече официальные лица двух стран обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений, подписании документа о сотрудничестве в области стратегических отношений между двумя странами в ближайшем будущем, совершенствовании международного транспортного коридора Север-Юг, путях присоединения Персидского залива к Черному морю.