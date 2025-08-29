https://news.day.az/world/1777064.html Землетрясение повредило самое древнее медресе Европы В Дагестане повреждено самое древнее в Европе медресе. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал IslamDag.ru. Медресе в селе Цахур пострадало в ходе землетрясения. Из-за сейсмотолчков здание пошло трещинами. Возраст сооружения насчитывает 950 лет.
Как уточнили в муфтияте, медресе функционировало в качестве мечети, но появившиеся повреждения ставят под сомнение дальнейшее использование постройки. Накануне в медресе были проведены противоаварийные работы. Заведение нуждалось в капремонте еще до землетрясения. Теперь специалисты оценивают сумму причиненного ущерба.
