Землетрясение повредило самое древнее медресе Европы

В Дагестане повреждено самое древнее в Европе медресе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал IslamDag.ru.

Медресе в селе Цахур пострадало в ходе землетрясения. Из-за сейсмотолчков здание пошло трещинами. Возраст сооружения насчитывает 950 лет.

Как уточнили в муфтияте, медресе функционировало в качестве мечети, но появившиеся повреждения ставят под сомнение дальнейшее использование постройки. Накануне в медресе были проведены противоаварийные работы. Заведение нуждалось в капремонте еще до землетрясения. Теперь специалисты оценивают сумму причиненного ущерба.