Миллиарды пользователей Google призвали срочно сменить пароли

Google призвала 2,5 млрд пользователей Gmail сменить пароли после хакерской атаки группы ShinyHunters. В компании подчеркнули важность внимательного отслеживания подозрительной активности и использования дополнительных мер защиты, таких как двухфакторная аутентификация, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Google напомнила пользователям о правилах безопасности: злоумышленники могут получить доступ к учетным данным с помощью писем с ссылками на фейковые страницы аутентификации или путем убеждения пользователей раскрыть коды двухфакторной защиты.

Внимание к безопасности связано с недавним инцидентом: в июне Google сообщила о компрометации базы данных Salesforce. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников службы поддержки, что оказалось особенно эффективным для обмана работников. В основном пострадали общедоступные данные, такие как контактные данные малого и среднего бизнеса. Эксперты не исключают, что подобные методы могут использоваться и для более масштабных атак.

Google также предупредила, что группа ShinyHunters, которая начала свою деятельность в 2020 году и связана с крупными утечками данных у AT&T, Microsoft, Santander и Ticketmaster, может создать отдельный сайт для давления на жертв путем публикации украденной информации.

Отмечается, что все пользователи, затронутые недавними событиями, получили уведомления по электронной почте 8 августа.