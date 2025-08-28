Необычный способ приостановки неисправного робота

Лучший способ усмирить заглючившего робота - накрыть его покрывалом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этот способ, на первый взгляд абсурдный, неожиданно эффективен: лишённый визуального восприятия и ориентиров, робот может временно "зависнуть" или перейти в безопасный режим.

Подобный метод действует по принципу сенсорной изоляции - как будто вы нажали виртуальную "паузу" на его восприятии мира.