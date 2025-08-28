https://news.day.az/hitech/1776833.html Необычный способ приостановки неисправного робота - ВИДЕО Лучший способ усмирить заглючившего робота - накрыть его покрывалом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Этот способ, на первый взгляд абсурдный, неожиданно эффективен: лишённый визуального восприятия и ориентиров, робот может временно "зависнуть" или перейти в безопасный режим.
Необычный способ приостановки неисправного робота - ВИДЕО
Лучший способ усмирить заглючившего робота - накрыть его покрывалом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этот способ, на первый взгляд абсурдный, неожиданно эффективен: лишённый визуального восприятия и ориентиров, робот может временно "зависнуть" или перейти в безопасный режим.
Подобный метод действует по принципу сенсорной изоляции - как будто вы нажали виртуальную "паузу" на его восприятии мира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре