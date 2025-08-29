В Китае дебютировал кроссовер Jetta VS8

Китайская компания Jetta представила новый кроссовер Jetta VS8.

Как передает Day.Az, об этом сообщает autopilot.ru.

У полноразмерного кроссовера Jetta безрамочная решетка радиатора с массивной хромированной планкой в верхней части, задние фонари соединены светодиодной полосой под прозрачным колпаком, пересекающей дверь багажника. Длина машины 4629 мм, колесная база - 2730 мм.

Автомобиль получил турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с. и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

На китайском рынке Jetta VS8 стоит от 99 тыс. до 114 тыс. юаней.