"Ливерпуль" рад сыграть против "Карабаха"

Нам всегда приятно играть против нидерландского "ПСВ", который два года подряд выигрывал чемпионат страны. То же самое можно сказать и о "Галатасарае", который выиграл три трофея подряд в Турции, и чемпионе Азербайджана "Карабахе".

Как передает Day.Az, об этом заявил главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот.

По его словам, соперники в этом сезоне, как и в прошлом, оказались сложными.

"Но мы знали, что так будет, потому что в Лиге чемпионов, особенно в новом формате, легких команд нет... Возможность снова встретиться с мадридским "Реалом" на "Энфилде" - это нечто особенное. Матч прошлого сезона, конечно, был незабываемым, и я ожидаю того же и в этот раз. Уверен, что за этим матчем будет следить весь мир", - сказал нидерландский специалист.

Отметим, что "Ливерпуль" на общем этапе Лиги чемпионов встретится с "Реалом" (Испания), "Интером" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Айнтрахтом" (Германия), "ПСВ" (Нидерланды), "Марселем" (Франция), "Карабахом" (Азербайджан) и "Галатасараем" (Турция).