Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу ЧЕ

Еще один представитель страны продолжает борьбу за медаль европейского первенства

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский дзюдоист Анар Гулиев (50 кг) стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы среди юниоров, который проходит в Софии (Болгария).

В поединке за бронзовую награду Гулиев одержал победу над болгарином Цевелином Мартиновым.

Кроме того, за третье место продолжает бороться Магомедали Гусиев (55 кг).