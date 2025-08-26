В Баку в самое ближайшее время, в начале и конце сентября, пройдет сразу три грандиозных мировых события танцевального искусства - классического и современного жанра. Заслуженный мастер спорта Азербайджана, многократный чемпион мира и международных соревнований, руководитель секретариата Азербайджанского танцевального союза (AzDC) Эльдар Джафаров и чемпион Европы и призер мировых первенств Махмуд Камоун (B-Boy Mahmood) представили подкаст, посвященный этим событиям, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В соревнованиях примут участие сильнейшие танцоры из более двадцати стран.

Всемирный чемпионат WADF (World Artistic Dance Federation) по артистическому бальному танцу (Smooth) и Кубок мира по всем стилям WADF организованы AzDC и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент - Ольга Краснянская). Соревнования пройдут в Baku Marriott Hotel Boulevard 5-7 сентября.

Международный чемпионат по брейк-дансу Baku Flow, который впервые пройдет в Азербайджане, организован AzDC. Гостям будут представлены зрелищные выступления танцоров в различных дисциплинах и мастер-классы от судей международного уровня и титулованных танцоров. Соревнования пройдут в Baku Marriott Hotel Boulevard 6-7 сентября.

Azerbaijan Dance Festival 2025 организован AzDC и SRDS. В рамках фестиваля состоятся сразу два престижных чемпионата - WDC Professional European Smooth Championship и WDC AL World Smooth Championships, где будут разыграны 16 мировых титулов в соло и парных дисциплинах. Участников и гостей ждут мастер-классы от звёзд танцевальной сцены, яркие вечера хореографического искусства и шоу. Фестиваль пройдет в рамках официального празднования юбилея прославленного хореографа и исполнительницы танцев Тараны Мурадовой, которой будет посвящен гала-вечер Night of the Dancing Diamonds. На вечере будет представлена постановка современной бальной хореографии с элементами национального танца Тараны Мурадовой и известного танцора, чемпиона мира и Европы, хореографа-постановщика Дениса Тагинцева. Вечера пройдут в JW Marriott Absheron Baku 30 октября - 2 ноября.

