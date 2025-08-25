Крупный пожар произошел на складе в портовой зоне Гамбурга

Из-за взрывов на складе в портовой зоне Гамбурга произошел крупный пожар.

Как передает Day.Az, об этом 25 августа сообщила газета Bild.

На место происшествия стянули несколько пожарных расчетов и автолестницы. Сильное задымление распространилось на соседние предприятия. По предварительной информации, речь идет о взрывах баллонов с закисью азота.

"Около 15:31 (17:31 по бакинскому времени) поступило сообщение о пожаре на складе. По-видимому, там горел автомобиль. Также были слышны повторные взрывы газовых баллонов", - говорится в публикации.

Сообщается, что полиция полностью перекрыла движение по трассе А1 из-за разлетающихся во все стороны металлических деталей, часть из которых попадала в движущиеся по трассе автомобили.