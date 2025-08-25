Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви просим Вас принять наши теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Ваша непоколебимая приверженность культурному, гуманитарному и социальному развитию Азербайджана долгие годы вдохновляет не только Ваш народ, но и международную общественность. Продвигая межкультурный диалог, развитие образования, сохранение культурного наследия, Вы продолжаете возвышать ценности милосердия, достоинства и единства, лежащие в основе мирового прогресса.

Международный центр Низами Гянджеви высоко оценивает неизменную поддержку Вашего превосходительства и господина Президента Ильхама Алиева делу поощрения межцивилизационного взаимопонимания и вашу дальновидность. Ваша приверженность наследию Низами Гянджеви, являющегося вечным символом мудрости и гуманизма, остается краеугольным камнем наших совместных усилий, направленных на укрепление мира, диалога и сотрудничества вдоль границ.

В этот знаменательный для Вас день мы выражаем Вашему превосходительству глубокую признательность за Ваш неоценимый вклад и желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях.

С высочайшим почтением,

Члены Международного центра Низами Гянджеви

Вайра Вике-Фрейберга

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах

Исмаил Серагельдин

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах

Мария Фернанда Эспиноса

председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах

Тарья Халонен

Президент Финляндии в 2000-2012 годах

Борис Тадич

Президент Сербии в 2004-2012 годах

Росен Плевнелиев

Президент Болгарии в 2012-2017 годах

Ив Летерм

премьер-министр Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах

Амр Муса

генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах

Златко Лагумджия

премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах

Петр Стоянов

Президент Болгарии в 1997-2002 годах

Ципи Ливни

министр иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах

Жан Бадершнайдер

член Совета директоров компании Fortescue Ltd, бывший вице-президент компании Exxon Mobile

Филип Вуянович

Президент Монтенегро в 2003-2018 годах

Иво Йосипович

Президент Хорватии в 2010-2015 годах

Эка Ткешелашвили

заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах

Дэвид Пэн

исполнительный декан колледжа Шварцман китайского Университета Цинхуа

Сьюзан Эллиотт

Президент и генеральный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США", - отмечается в письме.