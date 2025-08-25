Эта европейская страна реструктуризирует оборонный бюджет

Чехия уже направила большую часть средств из 1,5 процента ВВП, предусмотренных на оборону в рамках июньских договоренностей НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел Ян Липавский на встрече послов в Праге. По его словам, в прошлом году расходы составили около 1,28 процента ВВП, а дальнейшее увеличение будет постепенным - примерно на 0,2 процента ежегодно.

На саммите в Гааге союзники по НАТО обязались к 2035 году довести оборонные расходы до 3,5 процента ВВП и дополнительно выделять 1,5 процента на невоенные проекты. Впервые Чехия достигла уровня 2 процентов ВВП в прошлом году, а к 2030 планирует выйти на 3 процента.

Я. Липавский подчеркнул, что дополнительные вложения принесут выгоду не только армии, но и экономике: средства будут направлены на инфраструктуру, кибербезопасность, исследования и инновации. По его словам, постепенное вооружение Европы откроет новые возможности для чешской промышленности и экспортных компаний.