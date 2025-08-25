Китай начал вставлять палки в колеса производству iPhone в Индии

Тайваньская компания Foxconn, ключевой подрядчик Apple, отозвала около 300 инженеров китайского происхождения со своего предприятия в Индии. Этот шаг, как отмечает Bloomberg, ставит под угрозу способность Apple наращивать объемы производства iPhone в стране, несмотря на общие усилия компании по диверсификации сборки за пределами Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отзыв специалистов стал вторым подобным действием Foxconn за последние месяцы. Первая волна передислокации произошла в июле. Причиной называется нехватка квалифицированных кадров на других производственных площадках за пределами Индии.

На фоне этих событий китайские власти также проявляют сопротивление тенденции переноса производства электроники в Индию, призывая ограничить экспорт оборудования для сборки производственных линий в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Тем не менее, текущая передислокация не повлияет на сборку новейших iPhone 17, подчеркнули в Bloomberg. Она затронула лишь завод на юге Индии, специализирующийся на производстве корпусов и дисплеев для более старых моделей. Производство дисплеев на этом предприятии началось всего пару месяцев назад, и Apple по-прежнему вынуждена импортировать большую их часть в Индию в готовом виде.

Apple активно сотрудничает с местными поставщиками в Индии, среди которых выделяется конгломерат Tata Group, часто через создание совместных предприятий или приобретение мощностей у тайваньских партнеров.